جدة - نرمين السيد - أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، توريد 233 ألفا و376 طنا من الأقماح إلى الشون والصوامع من خلال 23 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى وقطاع مطاحن المحافظة.





وقال الهابط، فى تصريح اليوم الإثنين، إن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ. ووجه بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تموين كفر الشيخ: توريد 233 ألفا و376 طنا من الأقماح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.