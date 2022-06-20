بوريل يشيد بدور مصر لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وأعرب بوريل، فى مؤتمر صحفى عقده فى لوكسمبورج، عن سعادته باستقبال وزير الخارجية سامح شكرى، وقال: "إن بروكسل تسعى دوما لأن تكون الشريك الأكثر موثوقية لمصر من منظور حرصها على الاستثمار فيها ودعم الشعب المصرى فى شتى المجالات".

وأضاف بوريل، حسبما جاء على الموقع الرسمى لدائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، أنه فيما يتعلق بأولويات شراكتنا فإنها تتمثل فى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على التحول الأخضر والرقمى، وعلى تعزيز شراكتنا فى الشؤون الخارجية، كما سنواصل المضى قدمًا فى التزاماتنا المشتركة بشأن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكد بوريل حرص الاتحاد الأوروبى على دعم قضية الأمن الغذائى، لاسيما بعدما تسببت العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى الإضرار بهذا الملف المهم على مستوى العالم برمته، وقال: "خصصنا 100 مليون يورو لمصر وحدها، ولكن ما يزيد أهمية عن المال هو أهمية تعزيز شراكتنا المبنية على فهم مشترك للعديد من القضايا فى العالم، ومنها الشؤون الخارجية والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وردا على سؤال بخصوص دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى قضيتى سد النهضة والأمن الغذائى، قال بوريل: "إن الاتحاد الأوروبى سيمنح مصر فى الأسابيع والأشهر المقبلة 100 مليون يورو لدعم لدعم الزراعة وتخزين المواد الغذائية فى الأوقات الصعبة التى نواجهها، كما سيُخصص للمنطقة برمتها ما يصل إلى مليار يورو على مدار السبع سنوات المقبلة، أما بخصوص قضية السد فسوف نتحدث عنها بكل تأكيد".

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اعتمدا أمس، الأحد، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027، على هامش أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الجانبين، وتعد الوثيقة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.