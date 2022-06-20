3179 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن عدد طلاب إدارة العريش التعليمية 976 طالبا وطالبة موزعين على 7 لجان، فى حين بلغ عدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية 717 طالبا وطالبة موزعين على 5 لجان، أما إدارة الشيخ زويد التعليمية بلغ عدد الطلاب 260 طالبا وطالبة على لجنتين، وعدد طلاب إدارة رفح التعليمية 164 طالبا وطالبة فى لجنة واحدة، بالإضافة إلى 62 طالب وطالبة فى لجنة بإدارتى الحسنة ونخل.

وجهزت المديرية اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية وأن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

وشكلت المديرية لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية، وأن كل اللجان الامتحانية فى شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أوحدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

وناشدت مديرية التربية والتعليم الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة، والذى سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة، مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميا، لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة‎.‎

وشددت أيضا على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل ‏الاسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية.