وزير الرى: دعم مصرى للعراق لإعادة معالجة مياه نهر الفرات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة مخرجات زيارة الوفد المصرى لدولة العراق، وعرض التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة لدولة العراق شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه فى النهر بثلاث محافظات عراقية (النصرية –الديوانية - البصرة).





وحضر الاجتماع كل من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات، والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتور محمد هيكل استشارى محطة معالجة مياه بحر البقر، وممثلى شركة أوراسكوم.

وقال عبد العاطى إنه فى ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا مع المهندس مهدى رشيد الحمدانى وزير الموارد المائية العراقى بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه، فضلا عن زيارة كل من الدكتور محمد هيكل استشارى محطة معالجة مياه بحر البقر والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف لدولة العراق لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه بالعراق.

وأضاف الوزير أنه حريص على متابعة ملف التعاون مع دولة العراق الشقيقة فى مجال الموارد المائية والرى، وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، والسعى لاستفادة الجانب العراقى من التجربة المصرية فى مجال إعادة استخدام المياه، مشيرا إلى حرصه على المشاركة فى مؤتمر بغداد الدولى للمياه والذى عقدت نسختيه الأولى والثانية فى شهر مارس 2021 و2022، فضلا عن المشاركة المتميزة للوفد العراقى برئاسة المهندس مهدى الحمدانى فى أسبوع القاهرة للمياه، والذى يعقد فى شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضح وزير الرى أن مثل هذه الزيارات الفنية تأتى تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خصوصا فى ظل ما تواجهه مصر والعراق من تحديات فى مجال المياه، مضيفا أن التعاون بين مصر والعراق يجرى على قدم وساق فى كل المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث تشهد العلاقات زخما وتطورا كبيرا فى مجال إدارة الموارد المائية، خصوصا لنقل الخبرات فى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجارى المائية ورفع القدرات.

جدير بالذكر أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق فى مجال الموارد المائية، وتشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتى قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح يعكس مجالات التعاون بين البلدين، ومنها تقنيات الرى الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، ونظم الرصد والاتصالات والمحاسبة المائية، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسى والتشريعى، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.