إزالة تعديات على 2642 فدانا داخل كردون الفشن الجديدة (صور)  

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، حيث أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة حوالى 2642 فدانا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية الأمن بمحافظة بنى سويف وإدارة الأمن بجهاز المدينة.





وأكد الوزير أن أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المختلفة، بذلت جهودا واسعة فى ملف التعديات على أملاك الدولة، وتم استعادة الجزء الأكبر من الأراضى والوحدات المتعدى عليها فى فترات سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أملاك الدولة، وسيتم التعامل بحسم على الفور. وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أن الإزالات شملت أعمال الزراعات والحشائش والأشجار والمبانى وآبار مياه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وذلك فى إطار التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء العشوائى. وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة الحملات وتنفيذ إزالات فورية لأى تعد أو مخالفة فى المهد لردع المخالفين وتطبيق القانون.

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