جدة - نرمين السيد - وتفقد أسامة القاضى محافظ المنيا عددًا من لجان المحافظة للاطمئنان على جاهزية اللجان وعلى توافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات موجهًا رئيس الوحدة المحلية، بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، وخصوصًا أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.
وأكد المحافظ على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف فى نقاط محددة لاستقبال أى حالة طوارئ، مشددًا على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائى أثناء عمل اللجان، وضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 39 ألف طالب وطالبة يخوضون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.