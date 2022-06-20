39 ألف طالب وطالبة يخوضون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وتفقد أسامة القاضى محافظ المنيا عددًا من لجان المحافظة للاطمئنان على جاهزية اللجان وعلى توافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات موجهًا رئيس الوحدة المحلية، بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، وخصوصًا أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

وأكد المحافظ على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف فى نقاط محددة لاستقبال أى حالة طوارئ، مشددًا على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائى أثناء عمل اللجان، وضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.