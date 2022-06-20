رسالة من وزير التعليم لأولياء الأمور بشأن مصطلح «تسريب الامتحانات»

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كلمة "تسريب امتحانات الثانوية العامة" لم تعد موجودة فى قاموس "التعليم" منذ عام 2017، مطمئناً أولياء الأمور بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها تأمين الامتحان، ومنها تولي جهات سيادية عملية الطباعة، وعدم خروج كراسات الأسئلة من المطبعة إلا وفق مواعيد محددة وبرفقة قوات تأمين شرطية، كما أن الأشخاص القريبين من عمليات سحب أسئلة الامتحان وطباعتها لا يعودون إلى منازلهم إلا بعد انتهاء الامتحانات؛ ضماناً للسرية.

آلية وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

بدوره، قال الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومى للامتحانات التقويم التربوى، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، يتم سحبها من بنك الأسئلة بطريقة آلية تماما، دون تدخل العنصر البشرى.

وأضاف أن هناك مؤلفين ومراجعين ومدخلى بيانات وغيرهم فى المركز القومى للامتحانات مهمتهم تناول نواتج التعلم فى كل منهج، ووضع أسئلة ترتبط بكل ناتج ويتولى كل منهم مسؤوليته، فالمؤلف يضع الأسئلة، والمراجع يتأكد أن صياغة السؤال صحيحة وخصائصه تتفق مع ناتج التعلم الذى يقيسه، ومدخل البيانات يدخله إلى بنك الأسئلة وهكذا، لكن بعد اكتمال هذه الخطوات تدخل الأسئلة إلى السيستم وينتهى دور العنصر البشرى.

ولفت إلى أن كل ناتج من نواتج التعلم يوضع له نحو 20 أو 30 سؤالا لهم نفس الخصائص، بعدها توضع خريطة الامتحان والتى تتضمن نواتج التعلم التى يجب أن يقيسها الاختبار، ثم يبدأ المسؤولون فى سحب أكثر من امتحان بنفس المواصفات بصورة آلية، وكل امتحان يتم تقسيمه إلى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف فى ترتيبها.

المطبعة

بعد هذه الخطوة يتم تسليم الامتحانات إلى المطبعة السرية التى تختار امتحان واحد للدور الأول بطريقة عشوائية، وبالتالى لا يمكن لأى شخص معرفة هذا الامتحان حتى مؤلفى الأسئلة أنفسهم، وباقى الامتحانات يكون أحدها للدور الثانى.

ولفت رمضان محمد، إلى أن القانون الحالى الذى ينظم امتحانات الثانوية العامة ينص على أنه يجب أن يؤدى جميع الطلاب على مستوى الجمهورية امتحانا موحدا، لذا تلجأ الوزارة إلى النماذج المختلفة من حيث ترتيب الأسئلة لمواجهة الغش بين الطلاب، أما إذا جرى تعديل القانون لينص على أن يكون الامتحان متكافئ، فيمكن للوزارة تصميم أكثر من امتحان يختلف فى الأسئلة لكنه يقيس نفس مخرجات التعلم.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021-2022، اليوم الاثنين، بالمواد التى لا تضاف للمجموع، والتى تستمر على مدار يومين، بعدها يحصل الطلاب على فترة راحة حتى يوم السبت الموافق 25 يونيو الجارى، قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

وبدأ الطلاب امتحاناتهم بمادة التربية الدينية عند التاسعة صباحاً، ولمدة 90 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها 30 دقيقة، يؤدون امتحان مادة التربية الوطنية عند الحادية عشرة صباحاً ولمدة 90 دقيقة.

وتعقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ورقياً بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقاً لتقديرات واضعى الامتحانات.

وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

واعتباراً من 26 يونيو، يبدأ لطلاب اداء امتحان المواد الأساسية وتستمر الامتحانات حتى 19 يوليو المقبل.

ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالباً وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.

وشدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المشاركين بأعمال الامتحانات، أن تحدى هذا العام هو تنظيم امتحانات دون غش، حفاظاً على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد على الطلاب أن جميع اللجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وفى حالة رصد أى طالب يغش أو يشرع فى الغش يتم رصده وحرمانه من الامتحان فى مادة أو فى جميع المواد، وفقاً للقانون.