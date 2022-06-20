البرلمان علي صفيح ساخن..مناقشات موسعة حول «خطة وموازنة 22-23».. وانتقادات بشأن سياسة التوسع فى الاقتراض

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705489/البرلمان-علي-صفيح ساخنمناقشات-موسعة-حول-خطة-وموازنة-22-23-وانتقادات-بشأن-سياسة-التوسع-فى-الاقتراض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، عدة انتقادات بشأن سياسة التوسع في الاقتراض التي تنتهجها الحكومة، وأن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون و معدلات غير مسبوقة للاستدانة؛ الأمر الذي يجعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة.

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مصطفي بكري يرفض خطة وموازنة 2022-2023.. ويؤكد: هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع

وفي هذا الإطار، أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.

وقال بكري: على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع.

وتابع النائب: القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم، متسائلا: أين الزراعة والصناعة؟، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الألف مصنع. وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلول لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.

النائب أيمن محسب يعلن موافقته علي خطة وموازنة 22-23.. ويطالب بوجود خريطة استثمارية لمصر

و أعلن النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الموازنة العامة الجديدة للبلاد مع توجيه بعض الانتقادات للحكومة، حيث قال: أوافق على الموازنة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وناقشها النواب، ولكن علينا أن نعرف أن مصر تستحق أفضل من ذلك، فالديون زادت إلى طريقة خطيرة، في حين أن الدعم والمزايا الاجتماعية وصلت إلى 125 مليار فققط.

وتسائل محسب، قائلا: إلى متى سنظل دولة مستهلكة وليست منتجة، أين الخريطة الاستثمارية لمصر، أين قطاعات الصناعة والسياحة، لدينا ثلث آثار العالم، وثروات طبيعية بطول وعرض البلاد، لم نستخرج منها أكثر من 5% فقط؟

وواصل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: بالنظر للتعليم والصحة نجد أنه تمت زيادة مخصصاتهم ونشكر الحكومة على ذلك ولكن لايزال هناك الكثير من المطالب لتطوير التعليم والصحة.

برلمانية الوفد توافق علي موازنة 22-23.. وتنتقد أزمات الديون تأثيرها على الموازنة

و أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على مشروع الموازنة، منتقدا بعض الأمور بينها أزمات الديون وفوائدها وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.

النائبة مها عبد الناصر ترفض الموازنة العامة للدولة و خطة التنمية الاقتصادية

وعلقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمتها اليوم، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، قائلة : إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون و معدلات غير مسبوقة للاستدانة مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة. وقالت عبدالناصر، إن خطة التنمية الاقتصادية و التي استهدفت استثمار ١٤٠٠ مليار منهم ٥٠٠ مليار في قطاعات التشييد و البناء و النقل و الأنشطة العقارية بنسبة تزيد عن ٣٥% بدون أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة و الصناعة.

وضربت النائبة، مثلا بدولة المغرب التي انتهجت إستراتيجية لتوطين صناعة السيارات من ١٠ سنوات وصلت بالمغرب لتكون أكبر دولة مصدرة للسيارات في أفريقيا، وتصدر سنويا ٤٠٠ ألف سيارة لأكثر من ٧٦ دولة في العالم و متوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة ٢٤% للناتج المحلي الإجمالي العام القادم.

و تساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: أين نحن من هذا؟، و أين خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الحقيقي لسد العجز في الموازنة و التقليل من الاستدانة؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلافات بين الأعضاء والحكومة، بعدما هاجم النائب فتحي قنديل وزارة التخطيط ووصفها بـ"تخطيط مصاطب".

بداية الخلاف، حينما هاجم النائب فتحي قنديل الحكومة، بسبب سوء التخطيط، والذي وصل الأمر إلى أن هناك 3 مستشفيات في قنا متوقفين عن العمل، قائلا: "ما تقوم به وزارة التخطيط هو تخطيط مصاطب".

وصف النائب لخطة الدولة، أثار حفيظة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قائلة: تشبيه غير جائز ونطالب بحذفه من الدولة.

وقالت الوزيرة: هنا لا أدافع عن الوزارة ولكن أدافع عن الدولة، لأننا نخطط للدولة بالكامل، ونقوم بدورنا وفقا لخطط مدورسة وعلمية.

من جهته قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب: من حق النائب أن ينتقد الحكومة، والكلمة لا يوجد فيها أي شيء مشين ليتم حذفها من المضبطة.

وتدخلت الوزيرة مرة أخرى، قائلة: هذه الكلمة غير مقبولة وأنا اخطط للدولة، ولا يليق بمجلس النواب أن يتهم الحكومة بأن يكون هناك تخطيط غير مدروس وغير علمي.