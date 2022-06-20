حكم مصري يكشف لـ شوبير صِحة عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705577/حكم-مصري-يكشف-لـ-شوبير-صحة-عدم-احتساب-ركلة-جزاء-للزمالك-أمام-الأهلي

كشف الحكم المصري سمير محمود عثمان، عن موقف نادي الزمالك من عدم احتساب ركلة جزاء له في مباراة القمة التي جمعت به وبالنادي الأهلي، أمس الأحد على ملعب وي السلام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأشاد سمير عثمان، في مكالمة هاتفية له عبر برنامج شوبير الإذاعي، المُذاع على راديو أوان سبورتس، بطاقم التحكيم الإسباني الذي أدار لقاء القمة بالأمس، وتحدث عن التناغم الذي حدث بينه وبين مساعديه في الفار، وعدم توقف اللعب كثيراً أثناء مجريات اللقاء.

وأضاف الحكم المصري، لـ شوبير: “ لم يكن هناك حالات تحكيمية مثيرة للجدل في هذه المباراة، فلم يكن هناك سوى الكرة التي ارتطمت بكتف مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء ولم يتم احتسابها لأنها لم تلامس يداه، وكذلك كرة بيرسي تاو، والذي اصطم بعواد، ولكن قبلها كانت هناك حالة تسلل”.

أما عن حالتة إمام عاشور، والذي سقط في منطقة جزاء النادي الأهلي وطالب الحكم بالحصول على ركلة الجزاء، فقال سمير عثمان: “ مدافع الأهلي لم يقم سوى بوضع يده على كتف إمام عاشور، وهذا لا يعد خطأ، وفي حالة رغبة اللاعب في الحصول على ركلة جزاء، فلابد بأن يقوم لاعب الأهلي بشده إمام، أو إعاقته وهذا لم يحدث في تلك اللعبة”.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 11 هدف.

2- مابولولو لاعب الاتحاد السكندريو مروان حمدي لاعب سموحة 10 أهداف.

3- جون إيبوكا لاعب إنبي 9أهداف.

4- أحمد رفعت لاعب فيوتشر وعبد الكبير الوادي لاعب سموحة 8 أهداف.

5- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك - محمد هلال لاعب الك الأهلي ، مصطفى شلبي لاعب إنبي و لاعب خالد قمر الجونة 7 أهداف.

6- محمد شريف لاعب الأهلي وعلي معلول، وعمر السعيد لاعب الزمالك 6 أهداف.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 45 نقطة

بيراميدز 43 نقطة

الأهلي 41 نقطة

فيوتشر 39 نقطة

سموحة 36 نقطة

طلائع الجيش 33 نقطة

البنك الأهلي 30 نقطة

فاركو 30 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 26 نقطة

غزل المحلة 25 نقطة

الاتحاد السكندري 25 نقطة

المصري 23 نقطة

الجونة 21 نقطة

الإسماعيلي 19 نقطة

المقاولون العرب 19 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة

إيسترن كومباني 13 نقطة.