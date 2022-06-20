ترتيب جدول هدافي الدوري المصري موسم 2022

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - مازل أحمد "زيزو" لاعب الزمالك يتصدر صدارة جدول الدوري المصري بعد التعادل أمام الأهلى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على استاد والسلام ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 11 هدف.

2- مابولولو لاعب الاتحاد السكندريو مروان حمدي لاعب سموحة 10 أهداف.

3- جون إيبوكا لاعب إنبي 9أهداف.

4- أحمد رفعت لاعب فيوتشر وعبد الكبير الوادي لاعب سموحة 8 أهداف.

5- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك - محمد هلال لاعب الك الأهلي ، مصطفى شلبي لاعب إنبي و لاعب خالد قمر الجونة 7 أهداف.

6- محمد شريف لاعب الأهلي وعلي معلول، وعمر السعيد لاعب الزمالك 6 أهداف.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك أمس

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.