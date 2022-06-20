مرثا محروس لـ دوت الخليج: تعديلاتى بقانون الجريمة الإلكترونية من أجل الردع مع كافة جهود التوعية من جميع الجهات

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705573/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-تعديلاتى-بقانون-الجريمة-الإلكترونية-من-أجل-الردع-مع-كافة-جهود-التوعية-من-جميع-الجهات

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من أهم التغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى هى فكرة الجريمة الإلكترونية بسبب الثورة التكنولوجية الهائلة التى اقتحمت جميع دول العالم وليس مصر فقط، ونتج لدينا شكل جديد من أنواع الجرائم وبالتالى كان لابد أن نكون أمام قانون يكون رادع لهذه الجرائم .

دوت الخليج

قانون الجريمة الإلكترونية

وأضافت محروس: ورغم صدور القانون إلا أن الجريمة تتطور ومن 10سنوات ليست كالآن والقانون عند صدوره كان ملائم ومنصف إلى حد كبير وخاصة مع بداية ظهور التجربة وبالتالى كان أمر هام ولكن مع تبلور فكرة الجريمة الإلكترونية بمظاهر متباينة وكثيرة جدا وخاصة إشكاليات الإبتزاز فكان من الواجب والضرورى أن يتم إعادة النظر فى القانون ليردع هذه المظاهر وبالتالى تقدمت بمشروع قانون لتعديل العقوبات بالقانون وتوضيح جريمة الإبتزاز الإلكترونى خاصة أن لفظ الإبتزاز الإلكرتونى كان غائبا عن أى من بنود ومواد القانون، وبالتالى مثل إشكالية فى التطبيق فيما تضمنت التعديلات مقترحات بعقوبات مغلظة، وذلك بجانب الوعى وممارسة نشر الوعى بالمجتمع تجاه هذه الظواهر الجديدة حيث أن الوعى دائما ما يكون عمره طويل ولكن العقوبة تكون رادعة أيضا فى وقت أقصر.

الحوار الوطني

هذا و حلت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها مع رموز العمل البرلمانى والسياسي خلال الفترة الأخيرة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية.

اللقاء أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، حيث تطرقت النائبة مرثا محروس لرؤيتها بشأن دعوة الحوار الوطنى وتعاملها مع الدعوة من منطلق كونها مواطنة ونائبة فى ذات الوقت، بجانب استعراض رؤية حزب حماة الوطن والذى تمثل تحت قبة البرلمان مؤكدة على أن المواطنة هو العنوان الأربز بها، بجانب ملف مسار العائلة المقدمة الذى لا يزال يحتاج الكثير من الجهود.