انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مباراة القمة 124.. كشف حساب لـ محمد شريف أمام الزمالك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705571/بعد-مباراة-القمة-124-كشف-حساب-لـ-محمد-شريف-أمام-الزمالك

أسدل الستار على لقاء القمة 124، والذي جمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل الفريقان بنتيجة هدفين لهدفين في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب السلام.

سجل أهداف القمة 124 للنادي الأهلي كلاً من محمد شريف، وصلاح محسن، بينما جاءت أهداف الزمالك عن طريق كلاً من أشرف بن شرقي، وشيكابالا، ورفع الأهلي رصيده لـ41 نقطة وظل بمكانه في المركز الثالث، فيما رفع رصيد الفارس الأبيض لـ 45 نقطة في المركز الأول كما هو.

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يملك محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، سجلاً طيباً أمام الزمالك، فكلما خاض المارد الأحمر مباراة أمام الفارس الأبيض، تمكن شريف من تسجيل هدف أو هدفين، فقد خاض أمام الزمالك 4 لقاءات، سجل خلالهما 4 أهداف، حيث سجل هدفي الفوز في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي والتي انتهت بنتيجة 2/ 1 لصالح الأهلي.

كما سجل المخيف، هدفاً في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، والتي انتهت بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 لصالح الأحمر، وأخيراً هدفه بالأمس في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2.

انخفاض مستوى الشناوي مع الأهلي

على الجانب الآخر، ظهر عدد كبير من جانب لاعبي النادي الأهلي بمستوى مغاير لهم، وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر والحارس الأول لمنتخب مصر، حيث يعد الهدف الثاني الذي سجله شيكا لاعب الزمالك، من خطأ مشترك بين الشناوي، والتونسي علي معلول، ولكن صاحب الـ 32 عام، يعاني منذ فترة ليست قليلة بهبوط حاد في مستواه المعهود له، وبدأت الجماهير تطالب بتجميده على دكة البدلاء وأن يحرس مرمى الفريق الأحمر هو مصطفى شوبير الذي ظهر بمستوى جيد مع الفريق خلال مباراتي المصري بالساوم، وإيسترن كامباني.

وأضاف الشناوي، رقم سلبي في سجلاته مع الفريق الأحمر، حيث استقبل حارس الأهلي 14 هدفاً في 11 مباراة خاضهم أمام نادي الزمالك، وهو رقم يعد كبير على حارس يتمتع بإمكانيات عالية ظهرت في كثير مع الأوقات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

الشناوي بعد أن كان هو منقذ الفريق في أغلب مباراياته، تذبذب مستواه وصل به لأن يكون هو سبب تأخر المارد الأحمر في العديد من لقاءاته، فالجميع ألقى اللوم عليه بعد نهاية مباراة النهائي الإفريقي الذي خسره الأهلي لصالح الوداد الذي تمكن من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.

ويعد موسم 2020 هو الأفضل لـ الشناوي، مع الأهلي، حيث لم يستقبل سوى 8 أهداف في بطولة الدوري ككل، وحافظ على حظوظ الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا، كما ساعد الفريق على حصد اللقب الإفريقي العاشر الموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز.