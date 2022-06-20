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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705569/للمواد-خارج-المجموع-انطلاق-امتحانات-الثانوية-العامة-2022

تنطلق بعد قليل، امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

وبدء طلاب الصف الثالث الثانوي، التزام أمام اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، والخضوع لعمليات الفحص بالعصا السحرية وأجهزة التعقيم للوقاية من فيروس كورونا.

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وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

بينما تبدأ امتحانات الثانوية 2022 ، في المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ان امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، ستعقد بدون ورقة مفاهيم، مشددة على حظر اصطحاب التليفون المحمول والتابلت والسماعات داخل اللجان، لتجنب عمل محضر غش.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

المواد غير الأساسية (لا تضاف للمجموع)

الاثنين 20 يونيو

التربية الدينية

التربية الوطنية

الثلاثاء 21 يونيو

الاقتصاد والإحصاء

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية