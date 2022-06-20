انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد التعادل في القمة 124.. رقم سلبي يُضاف لـ سجلات الشناوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705568/بعد-التعادل-في-القمة-124-رقم-سلبي-يضاف-لـ-سجلات-الشناوي

انتهت مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في الدوري بنتيجة هدفين لهدفين، في مباراة طبع عليها الأخطاء الدفاعية من جانب الفريقين، وتبقى كل نادٍ في مكانه ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كلاً من ( محمد شريف، صلاح محسن) في الدقيقيتين 12، و 80، فيما سجل للزمالك كلاً من ( أشرف بن شرقي، شيكابالا) في الدقيقتين 67 و76، وأسدل الستار على القمة 124 التي جمعت بينهما في الجولة 20 من عمر مساقبة الدوري المصري الممتاز.

يرصد دوت الخليج التفاصيل

ظهر عدد كبير من جانب لاعبي النادي الأهلي بمستوى مغاير لهم، وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر والحارس الأول لمنتخب مصر، حيث يعد الهدف الثاني الذي سجله شيكا لاعب الزمالك، من خطأ مشترك بين الشناوي، والتونسي علي معلول، ولكن صاحب الـ 32 عام، يعاني منذ فترة ليست قليلة بهبوط حاد في مستواه المعهود له، وبدأت الجماهير تطالب بتجميده على دكة البدلاء وأن يحرس مرمى الفريق الأحمر هو مصطفى شوبير الذي ظهر بمستوى جيد مع الفريق خلال مباراتي المصري بالساوم، وإيسترن كامباني.

وأضاف الشناوي، رقم سلبي في سجلاته مع الفريق الأحمر، حيث استقبل حارس الأهلي 14 هدفاً في 11 مباراة خاضهم أمام نادي الزمالك، وهو رقم يعد كبير على حارس يتمتع بإمكانيات عالية ظهرت في كثير مع الأوقات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

الشناوي بعد أن كان هو منقذ الفريق في أغلب مباراياته، تذبذب مستواه وصل به لأن يكون هو سبب تأخر المارد الأحمر في العديد من لقاءاته، فالجميع ألقى اللوم عليه بعد نهاية مباراة النهائي الإفريقي الذي خسره الأهلي لصالح الوداد الذي تمكن من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.

ويعد موسم 2020 هو الأفضل لـ الشناوي، مع الأهلي، حيث لم يستقبل سوى 8 أهداف في بطولة الدوري ككل، وحافظ على حظوظ الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا، كما ساعد الفريق على حصد اللقب الإفريقي العاشر الموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز.