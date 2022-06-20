بمشاركة شكرى.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون أمن الغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - يلتقى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج، اليوم الإثنين، إذ يناقشون تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى العالمى، وتزويد دول التكتل بالطاقة.





وحسبما ذكرت "يورونيوز"، تأتى تصريحات قبيل الاجتماع، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إن التكتل يدرس تقديم ما يصل إلى 100 مليون يورو ـ ما يعادل 105 ملايين دولارـ لمصر لدعم قطاع الزراعة فى البلاد وتخزين الأغذية خلال الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم الوزير سامح شكرى إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، بعد اجتماع مع بوريل الذى أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يدرس أيضًا تقديم مساعدات مالية طويلة الأمد للمنطقة الأوسع على مدار السنوات المقبلة، فى استجابة لتحذير أطلقته الأمم المتحدة بشأن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الدول الإفريقية، بعدما انخفضت صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا.

وقال بوريل إن "20 مليون طن تنتج الكثير من الخبز"، فى إشارة إلى الكمية المقدرة من الحبوب الأوكرانية التى تم منع وصولها إلى وجهتها حتى الآن.

كما يجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مشاورات حول العلاقة المتغيرة للتكتل مع منطقة الخليج، والتى اكتسبت أهمية إستراتيجية متزايدة منذ بداية الحرب فى أوكرانيا، حيث وقعت عدة دول فى الاتحاد الأوروبى اتفاقيات للطاقة مع دول الخليج فى الأشهر الأخيرة فى محاولة لتأمين إمدادات الطاقة مع تضاؤل الشحنات من روسيا.

ويناقش وزراء الاتحاد الأوروبى الدور الذى يمكن أن تلعبه منطقة الخليج فى التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة داخل التكتل.