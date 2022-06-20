احذر العصا الإلكترونية فى امتحانات الثانوية العامة.. «الغش مرصود»

جدة - نرمين السيد - ووجهت الوزارة، باستخدام العصا الإلكترونية، للكشف عن الأدوات التكنولوجية التى قد يستخدمها الطلاب للغش مثل: سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا وغيرها، 4 مرات قبل وأثناء الامتحان.

ويبدأ التفتيش أثناء دخول الطلاب، حيث يتولى المسؤولون عن تأمين اللجان الامتحانية، تفتفيش الطلاب، ثم يتم التفتيش مرة أخرى داخل لجان سير الامتحان، بعدها يتم التفتيش للمرة الثالثة قبل توزيع الكراسات الامتحانية ويكون التركيز على الديسكات؛ للتأكد من عدم إخفاء أى أدوات داخلها.

أما المرة الرابعة فتكون بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المشاركين بأعمال الامتحانات، أن تحدى هذا العام هو تنظيم امتحانات دون غش، حفاظا على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد على الطلاب أن جميع اللجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وفى حالة رصد أى طالب يغش أو يشرع فى الغش يتم رصده وحرمانه من الامتحان فى مادة أو فى جميع المواد.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، بالمواد التى لا تضاف للمجموع، والتى تستمر على مدار يومين، بعدها يحصل الطلاب على فترة راحة حتى يوم السبت الموافق 25 يونيو الجارى، قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

وبدأ الطلاب امتحاناتهم بمادة الدينية عند التاسعة صباحا، ولمدة 90 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها 30 دقيقة، يؤدون امتحان مادة التربية الوطنية عند الحادية عشرة صباحا ولمدة 90 دقيقة.

واعتبارا من 26 يونيو، يبدأ لطلاب اداء امتحان المواد الأساسية وتستمر الامتحانات حتى 19 يوليو المقبل.

ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة

وتعقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقا لتقديرات واضعى الامتحانات.

وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة "البابل شيت" وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأكدت على التزام الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت" سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.