محور كوبرى طما.. أيقونة تنموية فى صعيد مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديوجرافا لأبرز المعلومات عن محور كوبرى طما على النيل، حيث يبلغ طوله 6.8 كم وعرضه 21 مترا ويتكون من 5 كبارى و8 أنفاق ويضم حارتين مروريتين بكل اتجاه. وأضاف التقرير أن محور كوبرى طما على النيل بسوهاج يساهم فى نقل أكثر من نصف مليون مواطن يوميا من سوهاج إلى أسيوط والعكس؛ لتخفيف الزحام المرورى والحد من الحوادث على الطرق، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة.

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