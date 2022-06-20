انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، غدًا الثلاثاء، الامتحان فى مادة الاقتصاد والإحصاء.. كما يؤدى الطلاب المكفوفين، اليوم الإثنين، الامتحان فى مادة التربية الدينية، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.
واعتبارًا من يوم الأحد المقبل، تنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.
امتحانات الثانوية العامة
وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم فى امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقا لتقديرات واضعى الامتحانت.
أما فى امتحانات المواد الأساسية، تقدم الوزارة للطلاب، مجلدات للمفاهيم، تتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور، خرائظ، وغير ذلك مما يغنى الطلاب عن الحفظ، ويفرغهم لفهم مخرجات التعلم.
وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.
ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.
وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
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