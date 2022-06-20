بدء امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، أداء امتحان التربية الدينية عند التاسعة صباحا، ولمدة 90 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها 30 دقيقة، يؤدون امتحان مادة التربية الوطنية عند الحادية عشرة صباحا ولمدة 90 دقيقة.





وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، بالمواد التى لا تضاف للمجموع، والتى تستمر على مدار يومين، بعدها يحصل الطلاب على فترة راحة حتى يوم السبت الموافق 25 يونيو الجارى.

واعتبارا من 26 يونيو، يبدأ لطلاب اداء امتحان المواد الأساسية وتستمر الامتحانات حتى 19 يوليو المقبل.

ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة

وتعقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقا لتقديرات واضعى الامتحانات.

وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الاتصالات والمحافظات والأحياء، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

تعليمات مهمة

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة "البابل شيت" وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأكدت على التزام الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت" سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية فى الحالات التالية: "أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية، قبل توزيع كراسات الامتحانات والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية".