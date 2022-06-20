سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية



جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، والذى نشر صور اللقاء عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن شكرى وأسلبورن بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج، بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما أكد الوزير شكرى أهمية تفعيل آلية التشاور السياسى بين وزارتى خارجية البلدين لمراجعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك،

وناقش الوزيران أهمية الانتهاء من اتفاقيتي منع الازدواج الضريبى والخدمات الجوية.

وأوضح حافظ أن الوزير شكرى أبرز أهمية التعاون فى مجال الطاقة فى ظل رؤية مصر للتحول كمركز إقليمى للطاقة، فضلا عن الخطط الحكومية الطموحة فى مجال التحول الأخضر، مستعرضا الجهود التى تقوم بها مصر للتحضير للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكرى ونظيره اللوكسمبورجى تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا فى ختام اللقاء على أهمية الإبقاء على وتيرة التشاور والتنسيق ودفع العلاقات الثنائية قدما إلى آفاق أرحب.