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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /705556/اليوم-الحكم-على-عامل-لشروعه-في-قتل-أخر-بمنشاة-ناصر

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، مالية برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور فايز اللمساوي، وأمانة سر أيمن القاضي، عمر عاشور، اليوم الاثنين، الحكم على عامل لشروعه في قتل آخر لخلافات مالية فيما بينهم بمنشاة ناصر.

محاولة قتل عامل

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 12484 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أنّ المتهم «حسين.ف»، 22 عامًا، عامل، شرع في قتل المجني عليه «عبدالله.ي»، عمدًا مع سبق الإصرار إثر مشادة كلامية نشبت بينهما حول مبالغ مالية فتولدت لديه نية الخلاص منه نفاذًا لما وغر بصدره، فهرع إلى مسكنه محضرًا سلاحه الأبيض «سكين» للاعتداء به عليه مستخدماً سلحه الحاد، بأن كال له ضربتين استقرت أولاهما في موضع قاتل من جسده «عنقه» واستقرت ثانيتهما بذراعه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ما أسفر عن سقوطه أرضاً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تداركه بالعلاج.

وشهد المجني عليه أمام النيابة العامة، بأنه إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم أدت إلى مشادة كلامية فأشهر المتهم في وجهة سلاحًا أبيض معتدياً به عليه محدثًا ما به من إصابات، قاصدًا إزهاق روحه إلا أنه تم نقله لتلقى العلاج وإسعافه وإنقاذ حياته .

التقرير الطب الشرعي

ثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجنى عليه يعاني من جرح قطعي بالجانب الأيمن بالرقبة طوله حوالي 20 سم نافذ وجرح قطعي في اليد اليسرى طوله 4 سم، وأورى تقرير الطب الشرعي بأن المجنى عليه يعاني بإصابة بالعنق والصدر واليد اليسرى والأصبع الإبهام الأيمن قطعية وطعنية معاصرة لتاريخ لواقعة تنشأ عن نصل حاد اياً كانت ويجوز حصولها من سكين وفق التصور الوارد، وقد شفي من جراء إصابته بالصدر واليد اليسرى دون تخلف عاهة وتخلف لديه من إجراء إصابته بالعنق والأصبع الإبهام الأيمن وإعاقة بحركات العنق على الجانبين وعدم القدرة على ثني الأصبع الإبهام بالأيمن ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 10%.