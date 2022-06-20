تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة مباريات الدوري الأرجنتيني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني

يخوض فريق جيمناسيا لابلاتا ضد راسينج كلوب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

يخوض فريق فيليز سارسفيلد ضد روزاريو سنترال ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

يخوض فريق نيولز أولد بويز ضد ارجنتينوس ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

يخوض إنديبندينتي ضد إستوديانتس لابلاتا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

يخوض فريق ساو باولو ضد بالميراس ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده صباحاً.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك أمس

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.