قبل ساعات من انطلاقه.. الأرصاد تعلن عن سمات فصل الصيف 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون فصل الصيف أكثر استقرارا فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن فصل الصيف الذى سيبدأ غدا الثلاثاء، وينتهى بعد 3 أشهر، تكون فيه الرطوبة عالية عن أى فصل آخر.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
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