تفاصيل تطوير طريق الإسكندرية مطروح الساحلى.. خبير: يحقق نقلة نوعية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، تقريرا عن تطوير ورفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلى من الكيلو 101 إلى الكيلو 156، مؤكدا أن الطريق الآن أصبح أكثر أمانًا وأكثر تنظيمًا.





وأوضح الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن رفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلى يعد نقلة نوعية وحضارية وسيحقق انسيابية مرورية. واشار إلى أن رفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلى يوفر أعلى معدلات الأمان بالنسبة لأرواح المواطنين من خلال توسيع حاراته المرورية.

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