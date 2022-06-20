دار الإفتاء تكشف عن «تاج الدعاء»

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تاج الدعاء أن تقول "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". وفى هذا الصدد قال الله تعالى فى سورة البقرة: "ومن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق.. ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب".

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