حليمة: القمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين تهدف لتعزيز الأمن فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح حليمة، فى مداخلة لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن هناك شراكة استراتيجية بين تلك الدول فى الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن أهمية القمة العربية بشرم الشيخ تكمن فى مواجهة التحديات الإقليمية والعديد من القضايا الملحة، لاسيما بعد جائحة كورونا.