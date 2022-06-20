جدة - نرمين السيد - وأوضح حليمة، فى مداخلة لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن هناك شراكة استراتيجية بين تلك الدول فى الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن أهمية القمة العربية بشرم الشيخ تكمن فى مواجهة التحديات الإقليمية والعديد من القضايا الملحة، لاسيما بعد جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حليمة: القمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين تهدف لتعزيز الأمن فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.