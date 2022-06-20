انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع

جدة - نرمين السيد - ويؤدى امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 21 يونيو، وأسئلة هذه الامتحانات اختيار من متعدد، وتعقد ورقيا والإجابة وفقًا لنظام البابل شيت.
تعتبر المواد غير المضافة للمجموع مواد نجاح ورسوب فقط، ويشترط دخول الامتحان والنجاح فيها.
أما امتحانات المواد الدراسية الأساسية فتنطلق الأحد الموافق 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد الموافق 3 يوليو 2022 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء الموافق 5 يوليو امتحان الديناميكا، والخميس الموافق 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
وتتوقف الامتحانات فى الفترة من 9 إلى 12 يوليو 2022 بسبب عيد الأضحى المبارك، ليتم استئناف الاختبارات يوم الخميس الموافق 14 يوليو بامتحانى الفيزياء والتاريخ، والأحد الموافق 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
يؤدى الطلاب امتحان الجبر والهندسة الفراغية يوم 19 يوليو، وتختتم الامتحانات يوم 21 يوليو بامتحانات الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
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