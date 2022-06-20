الصحة تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - زفَّ الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، بشرى سارة إلى المواطنين بشأن معدلات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الحالية.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية، مساء أمس الأحد.

وشدد متحدث الصحة على أن الوزارة تواصل حملات التطعيم بـ لقاحات كورونا، وتدعو المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتستهدف الوصول إلى "صفر" وفيات ، وصفر احتياجات كورونا بالنسبة للمستشفيات.

وأكد أن معدلات الإصابة والوفيات بـ فيروس كورونا فى مصر حاليا، فى أدنى مستوى فى الفترة الحالية، مستطردا: "نستهدف الوصول إلى نسب التطعيم بلقاحات كورونا بنسبة 100%، ومن حصلوا على التطعيم الكامل بلقاحات كورنا فى مصر أكثر من 36 مليون مواطن حتى الآن.