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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /705541/الشاعر-فوزي-إبراهيم-يكشف-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-محمد-الحلو-خرج-من-العمليات-بسلام

خضع الفنان محمد الحلو لعملية جراحية لتركيب الدعامات صباح اليوم في مستشفى عين شمس التخصصي، حيث يحتاج لتركيب دعامات في الساق بسبب معاناته من انسداد في الشرايين.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

تطورات حالة محمد الحلو

وكشف الشاعر فوزي إبراهيم تفاصيل الحالة الصحية لمحمد الحلو بعد خضوعه للعملية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمدلله الفنان محمد الحلو خرج من العمليات بسلام".

وكان محمد الحلو تقدم بالشكر لوزارة الصحة لتواصلها للاطمئنان على صحته، وأيضًا وزارة الداخلية، مضيفًا أن هناك الكثير من الفنانين اتصلوا به ليطمأنوا على حالته الصحية، منهم هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح ونادية مصطفى وهاني شاكر، وفوجئت بكم الحب الذي أظهره الجميع لي.

نجوم الفن يدعمون محمد الحلو

وحرص عدد كبير من زملائه في الوسط الفني على دعمه والذي كان بينهم الفنان علي الحجار اذ كتب عبر فيسبوك: “مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللى بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زي ما عوّدتنا دايمًا”.

من ناحية أخرى، غنى الفنان علي الحجار عن الإرهاب وقتل الشهداء، أثناء تقديم كل من مجدة زكي، خالد الصاوي، ميان السيد، أمير رامز وأحمد خالد صالح أسكتش مسرحي عن أسرة شهيد أثناء معرفتهم خبر استشهاد ابنهم الأكبر، وردة فعلهم بعد الخبر، وذلم ضمن فاعليات يوم الشهيد وذلك في يوم 9 مارس بحضور الرئيس السيسي وأتت هذه الندوة فى اطار وتقدير الدولة للشهداء من القوات المسلحة واهتمامها بمن لايزالوا يحاربون ويقدمون أرواحهم فداءًا لمصر، ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

ومحمد الحلو مواليد 3 مارس 1955 حصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في السبعينيات، بدأ الحلو مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به وتجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

وأصدر الفنان الكبير أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحًا مقبولًا قام بإصدار العديد من الألبومات الأخرى، ومن أبرز ألبوماته: "افتح كتابك" و"رحال" و"يا قمر" و"عصافير الجنة" و"على كيفك" و"صدقي" و"بندم" و"فداكي الروح" و"يا حبيبي" و"ناويلى" و"أحبابنا" و"اشهدي"، وعدد آخر من الأغاني المختلفة والناجحة للغاية التي نالت إشادات.