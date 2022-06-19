انت الان تتابع خبر رابط حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة .. التعليم تعلنه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن رابط حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة، والتي تكون لمختلف المواد التعليمية، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك في إطار توفير الوزارة الخدمات المجانية لأبنائها الطلاب.

رابط حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة:

ويمكن للطلاب الدخول على رابط حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية من هنــــــــا، والتي تشمل على المراجعات الخاصة بالمواد داخل وخارج المجموع، للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم من أجل قياس الاختبارات بالنظام الحديث.

فيما أعلن مصدر بوزارة التعليم، والتعليم الفني، عن شكل أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة، من خلال تصريحات رسمية، تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع، يوم غدا الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.

وكشف المصدر بأن شكل أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة لن تتطلب تسميع سور قرآنية، وسيكون الامتحان عبارة عن اختيار من متعدد وليس بها أجزاء مقالية، وتتراوح الأسئلة بين الفهم والحفظ وتكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث نبويية.