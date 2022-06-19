75 دقيقة..الزمالك يتقدم على الأهلي 2/1

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:27 مساءً -

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليًا باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي تقدم الزمالك بهدفين لهدف.

بداية حماسية من جانب الفريقين وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

تدريجيًا نشط الأهلي ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 13 بعدما أخطأ محمد عبد الغني وحاول إعادة الكرة لمحمد عواد لكن شريف خطف الكرة وأودعها ببراعة في شباك الزمالك.

واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وأهدر فرصة ثنائية لتسجيل هدف ثاني عن طريق محمد مجدي أفشة الذي أهدر انفرادا صريحا وتصدى عواد للكرة وعادت لأحمد عبد القادر الذي سددها بعيدًا عن الشباك هو الآخر.

عاد الزمالك للظهور في أرض الملعب ويفرض سيطرته على وسط الملعب بسبب أنطلاقات زيزو وأمام عاشور وبن شرقي وضغط الزمالك وطالب لاعبيه بأحتساب ركل جزاء لكن الحكم الأسباني رفض الأمتثال لطلبهم.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي وأهدر أكثر من فرصة بفضل التنظيم الدفاعي الجيد من الأهلي مع محاولات مُتباعدة من الأحمر عن طريق عبد القادر وشريف لينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف