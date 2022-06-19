عاجل.. 3 إجراءات جديدة لصالح طلاب أولى وثانية ثانوى (تعديل النتائج)

جدة - نرمين السيد - وجاء نص الخطاب: فى ضوء موافقة وزير التربية والتعليم، وإلحاقا بالخطاب المرسم إليكم بتاريخ 8-6-2022، بشأن إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى 2021-2022 "الدور الأول" لطلاب الصفين الأول والثانى بالمدارس الثانوية، وذلك بعد تجميع نتيجة الاختبارات الإلكترونية المرسلة إلى المدارس مع درجات الامتحانات المقالية بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسى الأول.

وبالإشارة إلى المراجعات التى تمت مع المديريات التعليمية بشأن موقف الطلاب المحجوب نتيجتهم "مسجل لهم= - 6" فى بعض المواد، أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح وحدثت لهم مشكلات تقنية لم يسجل بها محاضر على التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، وحرصا على صالح الطلاب، يرجى التكرم بالتنبيه على المدارس الثانوية التابعة لمديريتكم بما يلى:-

3 إجراءت لصالح طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى:-

1 - الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنية أثناء تأديتهم الامتحانات الإلكترونية ولم يسجل لهم محاضر على التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، أو الحاصلين على درجات أقل من النجاح أو المحجوب نتيجتهم، تكون نتيجتهم "اجتاز" فى تلك المواد، وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقرير فنى مجمع عن هذه الحالات وتسليمه إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية.

2- الطلاب الذين تأكد لدى المدرسة غيابهم فى مادة أو أكثر ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك والمجحوب نتيجتهم، تكون نتيجتهم "غائب".

3- بالنسبة للطلاب المسجل لهم محاضر غياب فى بعض المواد عن طريق الخطأ من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، يتم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمى لتعديل النتيجة واستيفاء درجات الطلاب فى هذه المواد.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسببين فى هذا التقصير، واعتبار الأمر هام وعاجل وتحت مسؤولية مديرى المديريات شخصيا.

كتاب دورى

كما أصدرت الوزارة الكتاب الدورى رقم 18 بتاريخ 19-6-2022، بشأن آلية عقد امتحان الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بجمهورية مصر العربية للعام الحالى 2021-2022.

وجاء بالكتاب الدورى إنه حرصا من وزارة التربية والتعليم على تنظيم أعمال امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة "عربى/ لغات" ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية، فقد تقرر ما يلى:

- يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% فى مادة أو أكثر، أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد مهما كان عددها.

- النجاح فى امتحان الدور الثانى يقتضى الحصول على 50% فأكثر فى هذا الامتحان.

- تعقد الامتحانات ورقيا فى مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط، وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى تم إعدادها لطلاب المنازل فى الفصل الدراسى الثانى.

- تبدأ الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وتتولى الإدارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس.

- تعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

- الامتحان موحد على مستوى الإدارة وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

يلزم تحرى الدقة فى رصد النتيجة وتطبيق قواعد المراجعة النهائية، حيث لا يسمح بتعديل أى نتيجة بعد الإعلان.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022 "الدور الأول"، خلال الفترة من 11 إلى 26 مايو الماضى.

وقررت وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسى الثانى، الجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، إذ أجاب الطلاب على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 30% من الامتحانات ورقيا، وتولت المدارس تنظيم هذه الامتحانات وتصحيحها.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" التى تمثل نسبتها 70% من أسئلة الامتحانات، فأجاب عنها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" المسلمة لهم، وتولت وزارة التربية والتعليم تنظيم هذه الامتحانات وعملية التصحيح الإلكترونية وإرسال النتائج للمدارس لتجميعها مع نتائج الامتحانات الورقية.

وخلال الفترة بين 31 مايو و1 يونيو، أدى الطلاب الذين واجهوا مشكلات تقنية خلال الامتحانات الإلكترونية وكذلك الذين تعرضوا لأعذار قهرية حالت دون حضورهم الامتحانات، امتحان الفرصة البديلة ورقيا فقط، وتم تنظيم هذه الامتحانات على مستوى المدارس.