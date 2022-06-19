كيف تتحقق فلسفة الـOpen book بامتحانات المواد غير الأساسية للثانوية العامة؟

جدة - نرمين السيد - حالة من الجدل أثيرت حول تطبيق فلسفة نظام الـOpen book بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة، ففى صباح اليوم ثارت معلومات حول توفير الوزارة كتيبات مفاهيم للطلاب فى هذه المواد، إلا أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.





وقال الوزير فى منشور له على "فيسبوك": "أعلنت الوزارة منذ أسابيع كل تفاصيل الثانوية العامة بمنتهى الوضوح، وقلنا بكل دقة أن مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية فقط، وتم نشرها قبل 4 أسابيع، وقلنا أيضا أنه لا يوجد مجلدات مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع".

من هنا تساءل أولياء الأمور حول آلية تطبيق فلسفة نظام الـOpen book بالامتحانات، والتى تتمثل فى توفير مصادر للمعرفة مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ -وهو جوهر نظام التقييم المعدل الذى يقيس مهارات الفهم- خاصة أن الوزارة منعتهم من اصطحاب الكتب المدرسة أو أجهزة التابلت أو أى وأوراق أخرى إلى داخل اللجان الامتحانية.

وعبر إحدى مجموعات "واتس آب"، وجه بعض أولياء الأمور تساؤلات لوزير التربية والتعليم فى هذا الصدد، وعما إذا كان واضعى الامتحانات سيوفرون للطلاب القوانين والمفاهيم التى تستدعى الحفظ وقد يحتاجونها أثناء الإجابة داخل كراسة الأسئلة وليس فى أوراق منفصلة، كما أثير من البعض.

وتعليقا على هذا السؤال قال الوزير: اللجان المسؤولة عن وضع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، هى من تقرر إذا كانت الأسئلة تحتاج وضع معلومات أم لا فى كراسة الأسئلة، وهذا متروك لتقديرهم ويختلف من مادة إلى أخرى ولا نعرفه نحن، وفى النهاية يطبق هذا على كل الطلاب".

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة

تنطلق غدا الإثنين، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، والتى تستمر على مدار يومين.

وتعقد هذه الامتحانات ورقيا بنظام "البابل شيت"، دون أسئلة مقالية، داخل مقار لجان سير الامتحان وليس فى مدارس الطلاب الأصلية، وتكون أسئلتها وفق نظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم والتحليل والإبداع وليس الحفظ والتلقين.

ويؤدى الطلاب غدا الإثنين، الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، أما بعد غد الثلاثاء، فيؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

امتحانات الثانوية العامة

واعتبارا من الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجارى، تنطلق امتحانات المواد الأساسية، التى تعقد أيضا ورقيا بنظام "البابل شيت"، ويكون التصحيح إلكترونيا بنسبة 100%.

وتجرى الامتحانات فى لجان مؤمن ومراقبة بالكاميرات، ويحظر على الطلاب اصطحاب أى أوراق إلى داخل اللجنة، سواء كتبا مدرسية أو ملازم أو حتى أوراق بيضاء، وتوفر وزارة التربية والتعليم لكل طالب مجلدا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجه من صور، خرائط، مفاهيم، قوانين وغير ذلك مما يغنيه عن الحفظ، وحتى يتسنى له التفرغ لفهم مخرجات التعلم التى تقيس أسئلة الامتحانات مدى تمكنهم منها.

وتوفر الوزارة فى نهاية كراسات الأسئلة عدة أوراق بيضاء يمكن للطلاب استخدامها كمسودات للإجابة عن الأسئلة الصعبة.