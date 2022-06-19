بتجهيز 115 لجنة.. محافظة الغربية تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لبدء امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الثانوية العامة، غدا الإثنين، والتى تجرى داخل 115 لجنة عامة على مستوى المحافظة والإدارات العشر.





من جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيؤدى غدا 36 ألفا و699 طالبا وطالبة الامتحانات، منهم 18941 بالقسم العلمى شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمى شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، مشددا على أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء اليوم الامتحانى، حفاظا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022، وتم تجهيزها بوسائل الإعاشة الجيدة اللازمة، كما تم التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل جميع العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة والتأمين الصحى، لتوفير طبيب داخل كل لجنة، ومديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائى أثناء عمل اللجان، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف فى محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، لحظة بلحظة وتذليل العقبات التى قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التى قد تواجه سير الامتحان.