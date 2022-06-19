جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث العسكرى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة. جاء ذلك أثناء تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. المتحدث العسكرى: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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