اعتماد وثيقة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة من 2021 إلى 2027

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.





جاء ذلك خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى انطلقت فى وقت سابق اليوم بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل. وتعد وثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.

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