تجهيز 80 لجنة و26 استراحة لامتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أنه تم تجهيز 80 لجنة بمدن وقرى المحافظة لاستقبال 21 ألفا و 464 طالبا وطالبة فضلا عن توفير 26 استراحة للمراقبين لإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ غدا.





وأوضح المحافظ - فى تصريح مساء اليوم الأحد، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها باستقبال امتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ اعتبارا من غد الإثنين وتنتهى فى 21 يوليو القادم، موجها جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بالاستراحات، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

وقرر المحافظ، أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل فى نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان.

كما وجه وكيل تعليم كفر الشيخ، محمد عبدالله ومديرى الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان.