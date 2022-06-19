خطوات تسجيل دخول الجامعات الأهلية 2022 .. الرابط من هنـا

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رياض - احمد صلاح - خلال الساعات القليلة الماضية، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط وخطوات تسجيل دخول الجامعات الأهلية 2022، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لها.

خطوات تسجيل دخول الجامعات الأهلية 2022:

يتم الدخول عبر الموقع الرسمي للجامعات الأهلية من خلال هذا الرابط من هنــــا.

إنشاء حساب جديد للطالب.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر.

تسجيل البيانات المطلوبة للطالب في الخانات المخصصة.

وضع علامة صح على سنة الحصول على الشهادة الثانوية.

اختبار الجامعة المطلوبة الالتحاق بها خلال وقت الدراسة، والتخصص المطلوب دراسته.

تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم.

يتم الضغط على كلمة حفظ طلب الالتحاق.

كما تكون الجامعات الأهلية المصرية الأربعة، هم كل من الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة، ويخضع الطلاب المتقدمين إلى امتحانات قبول وتصحيح إلكتروني دون تدخل بشري، من أجل الالتحاق بها.