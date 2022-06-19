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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705494/توزيع-درجات-الصف-الثالث-الثانوي-ادبي-وعلمي

يريد طلاب الصف الثالث الثانوي، التعرف على الدرجات النهائية للمواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة 2022 ، لجميع الشعب العلمية والأدبية، حيث يصل المجموع الكلي للمواد التي تضاف إلى المجموع 410 درجة.

يؤدي غدا الاثنين 20 يونيو، طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

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وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد الامتحانات، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي ادبي وعلمي

- اللغة العربية، لطلاب الشعبتين (العلمية "علوم _رياضيات"/ أدبي)، وتصل الدرجة النهائية للمادة 80 درجة

- اللغة الأجنبية الثانية، وتصل الدرجة النهائية للمادة 80 درجة.

- الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)، وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

- الجغرافيا للشعبة الأدبية، وتصل وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة

- الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات، وتصل الدرجة النهائية للمادة 30 درجة بنهاية.

-اللغة الأجنبية الأولى، وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة .

-الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)، وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

- التاريخ للشعبة الأدبية، وتصل وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

- الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)، وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

- التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)، وتصل الدرجة النهائية للمادة 30 درجة .

- علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

-الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات، وتصل الدرجة النهائية للمادة 30 درجة .

- الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم)، وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة .

- الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)، وتصل الدرجة النهائية للمادة 30 درجة .

- الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وتصل الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.