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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705536/فرمان-عاجل-من-التعليم-بتعديل-نتيجة-هؤلاء-الطلاب-بالصفين-الأول-والثاني-الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن نتيجة الدور الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نهاية العام الدراسي 2021-2022.

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وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، إنه بعد تجميع نتيجة الاختيارات الإلكترونية المرسلة إلى المدارس، مع درجات الامتحانات المقالية ، بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول، وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم اتخاذ قرارات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه بالإشارة إلى المراجعات التي تمت مع المديريات التعليمية، بشأن موقف الطلاب المحجوب نتيجتهم مسجل لهم "-6" في بعض المواد، أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح، وحدثت لهم مشكلات تقنية، لم يسجل بها محاضر على التطبيق الالكتروني المخصص، فقد تقرر الآتي:

قرارات مهمة لأولى وثانية ثانوي

- الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنية، أثناء تأديتهم الامتحانات الإلكترونية، ولم يسجل لهم محاضر على التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، أو الحاصلين على درجات أقل من درجات النجاح أو المحجوب نتيجتهم، تكون نتيجتهم (اجتاز) في تلك المواد، وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقرير في مجمع عن هذه الحالات، وتسليمه إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية.

- الطلاب الذين تأكد لدى المدرسة غيابهم في مادة أو اكثر ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك والمحجوب نتيجتهم (تكون نتيجتهم غائب ).

- بالنسبة للطلاب المسجل لهم محاضر غياب في بعض المواد عن طريق الخطأ من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، يتم مخاطبة الادارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمي لتعديل النتيجة واستيفاء درجات الطلاب في هذه المواد.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسببين في هذا التقصير واعتبار الأمر هام وعاجل.

وأعلنت مدارس الثانوية العامة بالمديريات التعليمية، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في صورة تقديرات بدون درجات، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ويعني تقدير ممتاز حصول الطالب على نسبة من 85 إلى 100 في المائة، وتقدير جيد جدا تعني حصول الطالب على نسبة من 65 لأقل من 85 في المائة، وتقدير جيد تعني حصول الطالب على نسبة من 50 لأقل من 65 في المائة، وتقدير ضعيف تعني حصول الطالب على نسبة من على أقل من 50 في المائة.