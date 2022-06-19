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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705533/لأجل-غير-مسمى-إدارة-مهرجان-الجونة-السينمائي-تؤجل-فعاليات-الدورة-السادسة-لهذا-السبب

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تأجيل فعاليات الدورة السادسة، والذي كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

سبب تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بيانًا صحفيًا جاء فيه: "تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر/تشرين الأول القادم في موعد يتم تحديده لاحقا".

وتابع البيان: "جاء حرصًا وإيمانًا من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليًا وعالميًا، آخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان".

واختتم البيان: "ستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فاعليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة".

مهرجان الجونة السينمائي

يشارك مهرجان الجونة السينمائي سوق مهرجان كان ومنصة سيناندو والاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام في «ملتقى المهرجانات«للسنة الثانية على التوالي، عن طريق استضافة حفل ترحيب للمهرجانات وموزعي الأفلام، وهو حفل مخصص لجمع محترفي الصناعة السينمائية وبناء علاقات بينهم.

حضر الفعالية، والتي تقام في شاطئ النخيل بكان على هامش الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي، عاملون رئيسيون في الصناعة وبينهم مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي ومبرمجي المهرجان، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام بينوا جينيستي المدير العام وفلورونس جيرو مدير المهرجانات بالإضافة إلى ممثلي سوق مهرجان كان جيروم بايار المدير المشارك وممثل منصة سيناندو جيوم إيزميول.

صرح جيوم بايار المدير المشارك لسوق مهرجان كان: «بعد ثلاث سنوات من التوقف، وتخبط المهرجان بين الدورات الافتراضية والهجينة، تحظى الدورة الحالية بأهمية خاصة للمهرجان وللصناعة بشكل عام لتعويض الأعوام الثلاثة الماضية، والمضي قدمًا. لعب»ملتقى المهرجانات«دورًا مهمًا في تسهيل اللقاء للتأمل في مستقبل صناعة السينما، من خلال المؤتمرات الرسمية والتجمعات والحفلات غير الرسمية. تلعب اللقاءات غير الرسمية دورًا حيويًا في خلق علاقات دائمة بين أفراد الصناعة، ويسرنا تيسير هذه العلاقات بعودة التعاون مع مهرجان الجونة السينمائي والاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.