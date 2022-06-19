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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705532/بنك-مصر-يعيد-تطبيق-رسوم-السحب-والاستعلام-عن-الرصيد-أعرف-قيمتها

أعلن بنك مصر إعادة تطبيق رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات atm بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويتساءل الكثيرون من المواطنين على رسوم السحب والإيداع المحددة من بنك مصر باعتبارهم أشهر البنوك المنتشرة على الساحة، ويقدمها دوت الخليج بالتفاصيل.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من بنك مصر

أكد بنك مصر تطبيق رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بعد أن كانت متوقفة خلال السنوات الماضية لتداعيات فيروس كورونا، على أن تكون رسوم السحب من atm بنك مصر تبلغ ٦ جنيه، ورسوم الاستعلام ٢ جنيه مصري

بنك مصر

تنتشر ماكينات الصراف الآلي atm بنك مصر بمختلف محافظات الجمهورية باعتباره البنك الأبرز والأشهر محليًا بعد البنك الأهلي المصري، وتتعدد فروع بنك مصر على مستوي الجمهورية لأكثر من 500 فرع.

عنوان فرع بنك مصر الرئيسي

حدد عنوان فرع بنك مصر الرئيسي على أن يكون في 151 شارع محمد فريد، كلوت بك، عابدين، محافظة القاهرة.