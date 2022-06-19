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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705528/بيومي-فؤاد-يشارك-في-إعلان-البريد-المصري-قبل-مباراة-الأهلي-والزمالك

ظهر الفنان بيومي فؤاد منذ قليل الاستاد الخاص بمباراة الأهلي والزمالك التي تقام اليوم الأحد في قمة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج يكشف تفاصيل ظهور بيومي فؤاد في استاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

بيومي فؤاد إعلان البريد المصري

يشارك الفنان بيومي فؤاد في إعلان البريد المصري الجديد ويصور مشاهده بالإعلان في الاستاد المقرر، أن يتواجه عليه فريق الأهلي والزمالك في قمة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان بيومي فؤاد قد أعرب عن سعادته بآخر أعماله ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022، حيث شارك في بطولة الموسم السادس من مسلسل الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي.

وقال بيومي فؤاد في تصريحات تلفزيونية له خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: “أنا من وجهة نظري ان الكبير أوي ينفع يعيش طول العمر، زي مسلسل Friends، وغيره كتير من الاعمال الاجنبية”.

بيومي فؤاد مسلسل الكبير أوي 6

وأضاف الفنان بيومي فؤاد: “يمكن انا طبعا شهادتي مجروحي لأني أحد ممثلين المسلسل لكن أنا من وجهة نظري انه السنة دي هيعجب الناس جدا”.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد شارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 برفقة عدد من النجوم مثل أحمد مكي، محمد سلام، ليلى عز العرب، هشام إسماعيل، والفنانة ورحمة أحمد، وآخرين والعمل كان من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج تامر مرسي، إخراج أحمد الجندي.

وشارك أيضًا بالموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل الاختيار في موسمه الثالث بجانب عدد من النجوم مثل خالد الصاوي وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال وصبري فواز وآخرين.

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ويواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “مغامرات كوكو” ويجسد خلاله شخصية دكتور كامل والشهير بـ"كوكو"، الذي يعد طبيب بيطري لديه مستشفى لعلاج الحيوانات، ويمر في حالة من الصراع لانتصار الخير على الشر.