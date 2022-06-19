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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705527/نهاية-الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-على-الزمالك-0-1-في-القمة-124

انتهى الشوط للقمة 124 بين الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل محمد شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

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تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل النادي الأهلي الذي أعلنه عنه سامي قمصان بعد رحيل بيتسو موسيماني، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من، ميكسيوني، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، محمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، بالإضافة إلى عمار حمدي، وذلك للإصابات.

غيابات الزمالك

ويخوض الزمالك مباراة القمة في غياب عدد من لاعبي القوام الأساسي للفريق الأبيض، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الـ19 للدورى، حيث يغيب كل من محمود علاء للإيقاف، وطارق حامد المتواجد في إسبانيا للتأهيل، ومحمد أبو جبل وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح للإصابة.

ترتيب الأهلي والزمالك

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 جولة، بواقع 14 فوز و4 هزائم وتعادلين.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهم من 17 جولة، بواقع 12 فوز وهزيمة واحدة و4 تعادلات.