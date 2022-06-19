الاهلي يتقدم بالهدف الاول في مباراة القمة أمام الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:29 مساءً - احرز النادي الاهلي الهدف الاول في مباراة القمة بقدم اللاعب محمد الشريف بعد مرور ربع ساعة الاولي من مباراة القمة

وانطلقت مباراة الأهلي والزمالك باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمرو السولية ، حمدي فتحي، محمد هاني، علي معلول، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي فى القمة كل من: محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

وفى المقابل بدأ الزمالك بتشكيل يضم كلاً من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله "نيمار" وعمر السعيد.

ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني ويوسف أسامة وسيف جعفر.

ويقود المباراة طاقم الحكام الإسبانى، بقيادة خوسيه لويس مونييرا، وتقرر ارتداء الأهلى الزي التقليدي له المكون من ، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدى الزمالك الزى الأزرق الكامل.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات ، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة