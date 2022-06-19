الأوقاف تلغى تصريح خطيب مكافأة بمديرية البحيرة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، إلغاء تصريح خطابة "ع.أ"، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف البحيرة ومنعه من صعود المنبر بالمساجد على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على مذكرة من مديرية أوقاف البحيرة.





كما قررت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، فى بيان لها، إلغاء أى تصريح خطابة صادر بأداء خطبة الجمعة، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أى عمل دعوى، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف البحيرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه. كما، أعلنت الوزارة، توزيع الدفعة الثانية من صرف الزى الأزهرى الخامس للأئمة وعددهم 10000 إمام، وذلك بمحافظات: "الشرقية-الدقهلية–الغربية–البحيرة–كفر الشيخ–سوهاج–المنوفية– أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر–الإسماعيلية – القاهرة – بنى سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء – الوادى الجديد – بور سعيد – السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء". ووجهت الوزارة مديرى المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلم الزى الأزهرى من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءً من غد الإثنين وحتى الخميس 30/ 6 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

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