«مياه أسيوط» تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الشبكات

جدة - نرمين السيد - أعلن مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على شبكات المياه بعمل توصيلات مياه غير القانونية





وأوضح اللواء مهندس هشام درة، بحسب بيان للشركة اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة من مسؤولى الطوارئ، والشبكات والمتابعة وخدمة العملاء والرقابة والمتابعة بالشركة لحصر الوصلات المنزلية غير القانونية بداية بمنطقة المعلمين غرب مدينة أسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وإلغاء التوصيلة وغلق المياه وتحرير محضر مخالفة، لحين تقنين أوضاعهم القانونية.

وأكد رئيس الشركة، أنه سيتم البدء فى تفعيل الإجراءات القانونية وتحرير محاضر تعدى وسداد غرامات مالية بدءا من الأحد الموافق 17 يوليو، حال عدم تقنين أوضاعهم، والتوجه إلى مراكز خدمة العملاء لتقديم المستندات اللازمة.