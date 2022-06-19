«التعليم العالى والبيئة» تناقشان استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP 27

جدة - نرمين السيد - وناقش الوزيران خلال الاجتماع دور وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والمحاور المقرر عرضها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، حيث تم استعراض الملفات، التى تخص البحث العلمى والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، وعلاقتهم بالتغيرات المناخية، ومستجدات مشروعات المحارق، للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك المعايير التى يتم تطبيقها بالمنشآت الصحية لرفع كفاءتها؛ للتكيف مع التغيرات المناخية.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير، أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين وزارات (التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والبيئة) فى كل المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»، مشيدا بالجهود التى يبذلها فريق العمل فى هذه الوزارات؛ لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضارى اللائق بها أمام العالم، فضلا عن أن هذا المؤتمر يعد من الأحداث الدولية التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والمنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأشار وزير التعليم العالى إلى استراتيجيات العمل بوزارة الصحة والإجراءات التى تتبعها الوزارة للتصدى للتغيرات المناخية بالمنشآت الصحية، حيث تم استعراض نسب الإنجاز فى مستشفى «شرم الشيخ الدولي» كأول نموذج للمستشفيات الخضراء بمصر، مضيفا أن مستشفى الأقصر الجامعى سيتم إنشاؤه وفق معايير المستشفيات الخضراء التى أصدرتها هيئة الرقابة والاعتماد، فضلا عن الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ «الصحة الواحدة» من خلال رفع كفاءة العاملين فى المجال الصحى، ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

كما استعرض الوزير عددا من نماذج مشروعات الابتكار التى نفذتها الجامعات المصرية، وسيتم عرضها فى المؤتمر، مؤكدا أهمية العلم والعلماء فى تحقيق أهداف التكيف وتقليل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة حول العمل المناخى.

وأشار الوزير إلى مخرجات منظومة التعليم العالى فى "التحول للأخضر" مشيرا إلى التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، والمجالس النوعية المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات، لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نحو مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى تقديم كل سبل الدعم المادى لمؤتمر المناخ "COP 27"، من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بما يساهم فى نجاح المؤتمر وتنظيمه بالشكل الذى يليق باسم الدولة المصرية.

وأكد الوزير أهمية تعريف شباب الجامعات بقضية المناخ وتحديات التغيرات المناخية، وأهمية تنظيم مصر لهذا المؤتمر الدولى، منوها إلى الإعداد لتنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخى فى مناهج التعليم الجامعى، وإدراج تأثير التغير المناخى فى أنشطة التعليم الجامعى، وخاصة التعليم الطبى، مشيرا إلى تأثير التغير المناخى على القطاع الصحى، والأمراض المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الوزير إلى بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى، والبيئة لدمج موضوعات البيئة ومنها تغير المناخ، فى مشروعات تخرج الطلاب وتنفيذ أنشطة البيئة فى الجامعات، ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب فى مجال البيئة، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب وزارة البيئة، لاستضافة قمة المناخ، فضلا عن استمرار العمل والتواصل بين مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارات الثلاث، لمتابعة العمل بالملفات المشتركة الخاصة باستضافة المؤتمر، بما يليق بمصر ومكانتها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مشاركة شباب الجامعات من الطلاب المصريين والأفارقة فى فعاليات مؤتمر المناخ المقبل "COP 27" لتمثيل مصر بشكل جيد فى كل المجالات الخاصة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه من المقرر مشاركة المجتمع المدنى فى الجزء الخاص بالمنطقة الخضراء داخل المؤتمر، فضلاً عن مشاركة خبراء من داخل مصر وخارجها، ومشاركة طلاب الجامعات بإفريقيا وطلاب الجامعات المصرية فى المبادرات التى سيتم إطلاقها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تشكيل مجموعة عمل للإعداد ليوم العلم والتكنولوجيا الذى سيتم تنفيذه خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر، بمشاركة جهات استشارية، كمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، لعرض المشروعات كقصص نجاح فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، لافتة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتنفيذ مناهج لطلاب الماجستير، حول التغيرات المناحية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك يوم بمؤتمر المناخ القادم "COP 27" مخصص للعلوم والتكنولوجيا، وسيتم من خلاله استعراض آخر ما تم التوصل إليه من الأبحاث العلمية الخاصة بتغير المناخ، مشيرة إلى أهمية توحيد شبكة المعرفة بين الجامعات المختلفة فيما يخص الموضوعات الفنية لتغير المناخ، فضلا عن أهمية مبادرات التغذية والصحة، حيث لم يتم التطرق لها فى أى مؤتمر من مؤتمرات المناخ السابقة.

وأضاف فؤاد أن تلك المبادرة تنظر فى أسلوب التغذية الصحيح، وأسلوب التغذية للأطفال وتأثر أسلوب التغذية بارتفاع درجات الحرارة وكيفية التكيف والتأقلم مع درجات الحرارة المختلفة، مشددة على أهمية الاطلاع والوقوف على آخر المستجدات فى البحث العلمى لربط البحث العلمى بإعداد ومراجعة السياسات على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى فى التصدى لآثار تغير المناخ بحيث يتم العمل على سد هذه الفجوة.

وأشارت فؤاد إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كنموذج لأول مستشفى خضراء فى مصر من خلال إعادة استخدام المياه وبناء منظومة للمخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية بالفنادق؛ تماشيا مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر، فى ظل تحقيق المستشفى لأعلى نسبة من تلك المعايير.

حضر اللقاء، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل رئيس الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتورة فجر خميس نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومى للبحوث، والدكتور محمود مصطفى عزقول مسئول برنامج الأبحاث الوبائية بقطاع الطب الوقائى، والدكتور هشام محمد رئيس قسم التأمين الطبى للتجمعات والحشود بقطاع الطب الوقائى، والدكتور طارق نمير مدير المكتب الفنى لرئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور محمد عيسى طبيب امتياز بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وحضر اللقاء من جانب وزارة البيئة، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، ومحمد معتمد معاون وزير للرصد والتقييم، والدكتورة رنا استشارى التخفيف والتكيف، والدكتورة ريهام لطفى مدير إدارة صحة البيئة.