النائب مصطفى سالم بمناقشات الموازنة: المواطن فى سوهاج يحتاج لكل المخصصات المالية..والحكومة تتهرب«فيديو»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /705523/النائب-مصطفى-سالم-بمناقشات-الموازنة-المواطن-فى-سوهاج-يحتاج-لكل-المخصصات-الماليةوالحكومة-تتهربفيديو

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إدراكه بكل التحديات والظروف التى يمر بها العالم وتأثيراته الإقتصادية على مختلف دول العالم بما فيها مصر ولكن مع ذلك لدينا ثقة فى القدرة والحكمة للحكومة المصرية التى استطاعت أن تتجاوز كثير من الأزمات الماضية.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور وزيرى التخطيط والمالية، مؤكدًا على أن سؤاله فى هذه المناقشات بخصوص محافظة سوهاج حيث أن الموازنة المطروحة بها الاستثمارات العامة 377مليار منها فى محافظة سوهاج 6.4مليار جنيه تخص وزارة التنمية المحلية منها 2.4مليار ممول من الخزانة العامة منهم 1.2مليار ومن القروض 1.2مليار جنيه.

ولفت النائب مصطفى سالم إلى أنه على مستوى التنفيذ نكون أمام فجوة ما بين الأرقام المطروحة والمنفذة، والدليل موازنة العام الحالى حيث موازنة القروض بها 300مليون من البنك الدولى ومحافظة سوهاج طلبتهم والمالية لم تسددهم والاستثمارات كانت 892مليون والمنفذ 720مليون وفجوة هذه الأرقام تمثل إشكالية والجميع يتهرب من المسئولية والمواطن بسوهاج هو الضحية.