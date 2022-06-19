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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /705520/استجابة-لنائب-التنسيقية-إصدار-قرار-تكليف-خريجي-صيدلة-2020-خلال-أسابيع

استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، أنه جاري إصدار قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة عام ٢٠٢٠ خلال أسابيع.

دوت الخليج

استجابة لنائب "التنسيقية".. إصدار قرار تكليف خريجي «صيدلة 2020» خلال أسابيع

كان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم منذ شهر بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشـأن تأخر إعلان تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة عام ٢٠٢٠.

وقال النائب في طلبه: "يستمر تأخر وزارة الصحة تجاه إعلان تكليف خريجي كليات الصيدلة لدفعة عام ٢٠٢٠ لمدة عامين، وعدم تنفيذ قانون التكليف وإرساء القواعد القانونية المستقرة وفقا لقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ وكذلك غياب التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في تحديد الأعداد المطلوبة للتكليف وفقا لمتطلبات لسوق العمل".

وطالب النائب محمد إسماعيل حينها بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس لمناقشة تأخر مشكلة التكليف المستمرة ووضع حلول جذرية.